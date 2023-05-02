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Специалисты отремонтировали Краснопресненскую набережную в Москве

Василий Плиткин
Город
Специалисты отремонтировали Краснопресненскую набережную в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Краснопресненская набережная Карта всех событий

Сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по восстановлению Краснопресненской набережной. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году отремонтировали Краснопресненскую набережную, это было необходимо из-за частичного выпадения и разрушения гранитной облицовки, карнизных плит кордона, — сказал он.

Заммэра добавил, что специалисты выполнили целый комплекс работ. Они привели в порядок 500 квадратных метров гранитной облицовки, еще 172 «квадрата» было заменено. Также в рамках ремонта рабочие установили новые чугунные ограждения.

Благодаря этому набережная была полностью обновлена, а срок ее службы значительно увеличился.

Помимо этого, до сентября текущего года планируется окончание благоустройства на территории возле четырех станций БКЛ метрополитена: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Текстильщики» и «Марьина Роща». В настоящее время специалисты уже убрали воздушные линии под землю, в кабельную канализацию.

Петр Бирюков Благоустройство Москва
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