Благоустройство вблизи четырех станций БКЛ планируют завершить до сентября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На территории возле четырех станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена — «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Текстильщики» и «Марьина Роща» — до сентября 2023 года планируют завершить благоустройство. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

В настоящее время специалисты уже убрали воздушные линии под землю в кабельную канализацию у станций «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Текстильщики». Благодаря этому улучшился визуальный облик пространств. Кроме того, данная мера позволяет обеспечить сохранность коммуникаций.

— Итогом реализации проектов станет создание новых пешеходных зон и общественных пространств. Около 150 тысяч человек, проживающих в районах поблизости, уже получили возможность быстро и комфортно добираться до метро, — рассказал Бирюков.

У станций улучшится транспортная и пешеходная доступность. Специалисты уже проложили дополнительные водосточные сети, обновили покрытие тротуаров, въездов во дворы и проезжей части. На финальном этапе работ специалисты Комплекса городского хозяйства проведут озеленение.

По итогам голосования москвичей станцию БКЛ «Марьина Роща» признали лучшей по дизайну. Второе место присудили «Рижской», а третье — «Нагатинскому Затону».