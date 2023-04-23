Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 170 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании в проекте «Активный гражданин», чтобы выбрать лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С момента открытия БКЛ доказала свое удобство, создав новые быстрые маршруты для миллионов пассажиров. Станции радуют горожан своим привлекательным и необычным оформлением.

— Первое место (21 процент голосов) заняла станция «Марьина Роща» с колоннами в виде фарфоровых чайников, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Вторую строчку рейтинга заняла станция «Рижская» (19 процентов голосов). Особенностью ее архитектурного оформления стали светящиеся металлические арки.

Тройку лидеров замкнула станция «Нагатинский Затон». Для ее оформления художник Максим Козлов создал 12 мозаичных панно, изображающих обитателей рек столичного региона.

На «Нагатинском Затоне» можно увидеть леща, карася, бычка, ротана, голавля, щуку, уклейку, налима, окуня, судака, головастика и плотву.

БКЛ работает уже полтора месяца. Красотой новых станций восхищаются не только москвичи, но и иностранцы. О самых необычных станциях БКЛ, а также об интересных местах, расположенных рядом с ними, — в материале «Вечерней Москвы».