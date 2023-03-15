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Приметы и советы

Москвичам рассказали о станции БКЛ метро Москвы «Нагатинский Затон»

Полина Пашкина
Город
Москвичам рассказали о станции БКЛ метро Москвы «Нагатинский Затон»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Все станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро разработаны по индивидуальным проектам, однако пассажирам особенно нравится «Нагатинский Затон». Об этом в среду, 15 марта, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Дизайн для станции выбрали в ходе открытого международного конкурса. Внимание пассажиров на «Нагатинском Затоне» притягивают 12 мозаичных панно из смальты и натурального камня. Их автором стал художник-монументалист Максим Козлов.

— Панно с изображением рыб фотографируют и внимательно разглядывают в поисках значков, ракушек и других деталей. Уверен, что в будущем эта станция станет одной из достопримечательностей Московского метрополитена, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

На всех мозаиках изображены обитатели рек столичного региона. На «Нагатинском Затоне» можно увидеть леща, карася, бычка, ротана, голавля, щуку, уклейку, налима, окуня, судака, головастика и плотву.

С открытия Большой кольцевой линии метро наибольшую популярность у москвичей набрали станции «Текстильщики», «Каширская» и «Сокольники».

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро
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