Горожанам назвали самые популярные станции БКЛ метро Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

С открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) метро наибольшей популярностью у москвичей воспользовались станции «Текстильщики», «Каширская» и «Сокольники». Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Всего за первые восемь дней после бесплатного периода пассажиры совершили более 6,2 миллиона поездок по БКЛ. В 70 процентах случаев жители и гости столицы пересаживались с других линий, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— Большое кольцо в кратчайшие сроки стало очень популярной линией Московского метрополитена. Благодаря удобным маршрутам, пересадкам и экономии времени в пути БКЛ привлекает как постоянных пользователей метро, так и новых пассажиров, — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по всей БКЛ 1 марта. Он назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан благодаря БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».