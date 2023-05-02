Стало известно, что около половины петербуржцев ездят отдыхать на дачу

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Около 2,5 миллиона жителей Петербурга, то есть почти половина населения города, имеют то или иное отношение к садоводству. Об этом сообщил начальник управления по развитию садоводства и огородничества в Санкт-Петербурге Андрей Лях.

По его словам, в области насчитывается около 700 дачных участков, но нужно учитывать, что участок может быть зарегистрирован на одного человека, однако приезжают отдыхать на дачу представители разных поколений: бабушки, дедушки, родители и дети.

Лях также отметил, что сейчас в городе работает программа помощи садоводам. Она включает работы по строительству дорог и проведению электричества и водоснабжения. В конце мая планируется открыть более 50 медицинских пунктов в садоводствах, где дачники смогут получить медицинскую помощь бесплатно, передает газета «Петербургский дневник».

В апреле этого года российские садоводы-огородники тратили на инвентарь, семена и саженцы около двух тысяч рублей. В прошлом году расходы на эти товары не превышали 1,2 тысячи рублей, передает ФАН.

Олег Киреев, заместитель председателя Союза садоводов по Москве и МО рассказал «Вечерней Москве», что важно успеть сделать на участке в первую декаду мая.