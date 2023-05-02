Мишустин подписал распоряжение о бесплатном переобучении участников спецоперации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном переобучении граждан, участвовавших в спецоперации. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе кабмина.

— Граждане, участвовавшие в специальной военной операции, смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, — говорится в сообщении.

Обучение можно будет пройти в Институте развития профессионального образования, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а также в Томском госуниверситете.

Участникам СВО и членам их семей государство гарантирует соответствующие выплаты и льготы, а также помощь в решении различных жизненных проблем. «Вечерняя Москва» подготовила информацию, которая рассказывает о полагающихся участникам специальной военной операции выплатах и о льготах для членов их семей.

Госдума 14 марта приняла поправки к закону относительно дискредитации участников специальной военной операции. Теперь наказание грозит не только за фейки об армии, но и о добровольцах. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».