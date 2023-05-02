Овчинский: В Руднево начнут производство продукции для зеленых технологий

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

На новой площадке «Руднево», которая стала частью особой экономической зоны столицы разворачивают производственные мощности по производству конденсаторов. Компания «Нюкон энерджи» также будет производить продукцию для зеленых технологий, таких как электромобили, солнечная и ветровая генерация. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Общая площадь нового производства, локализованного на площадке «Руднево», занимает около 5,5 тысячи квадратных метров, что на 80 процентов больше, чем на прежней территории, — рассказал Владислав Овчинский.

Глава ведомства добавил, что инвестиции в производство составят 350 миллионов рублей, будет создано более 100 новых высокотехнологичных рабочих мест

Компания существует с 2000 года. Она проектирует и производит отечественные конденсаторы, обеспечивая потребность большинства крупных отраслевых компаний России.

Планируется, что новый арендатор займет пятый корпус площадки «Руднево» и запустит производство в начале лета текущего года.

Конденсаторы компании применяются в светотехнической продукции, силовой электронике, в пусковых устройствах и для компенсации реактивной мощности. Увеличение производственных площадей позволит не только нарастить объемы выпуска, но и наладить производство электронных элементов, применяющихся в зеленых технологиях, таких как электромобили, солнечная и ветровая генерация.

Особое внимание предприятие уделяет качеству выпускаемой продукции, которое достигается за счет использования надежных комплектующих и проведения многоступенчатого контроля. Это позволяет новому арендатору ОЭЗ «Технополис Москва» выдерживать конкуренцию на мировом рынке.