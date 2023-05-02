Посылку с огнестрельным оружием обнаружили в сортировочном центре во Внуково

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В сортировочном центре во Внуково обнаружили посылку с огнестрельным оружием. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 2 мая.

По словам собеседника «ВМ», в коробке сотрудники почты обнаружили четыре автомата Калашникова. На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб. В случае, если информация подтвердится, уголовная ответственность будет грозить и отправителю, и получателю.

Другая история, связанная с огнестрельным оружием, произошла в подмосковном городе Пушкино. Оставленный без присмотра ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Во время разбирательств выяснилось, что оружие с 2015 года находилось в розыске.