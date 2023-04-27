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Пистолет, из которого в себя выстрелил ребенок в Пушкино, находится в розыске

Степан Жирнов
Происшествия
Пистолет, из которого в себя выстрелил ребенок в Пушкино, находится в розыске
Фото: shutterstock

Травматический пистолет «Оса», из которого ребенок 2019 года рождения выстрелил себе в голову в городе Пушкино, находился в розыске по уголовному делу. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

Установлено, что именно с помощью этого пистолета в 2015 году в городе Королев было совершено преступление. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как оружие попало в семью.

Как сообщил «МК», пострадавший ребенок является сыном знаменитого певца, которого в 2021 году осудили на 12 лет за сбыт наркотиков. После произошедшего мальчика несколько часов оперировали, сейчас его состояние стабилизировалось.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в подмосковном городе Пушкино. Трехлетний ребенок остался без присмотра и выстрелил себе в голову из травматического пистолета. По данному факту прокуратура организовала проверку, а СК возбудил уголовное дело.

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