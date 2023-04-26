Прокуратура проводит проверку по факту получения ребенком огнестрельного ранения в Пушкине
По факту получения ребенком огнестрельного ранения в голову в городе Пушкино проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 26 апреля.
По ее словам, в ходе мероприятий ведомство выяснит все причины и обстоятельства произошедшего, а также оценит исполнение родителями своих законных обязанностей.
Помимо этого, прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой из-за случившегося.
26 апреля в доме, расположенном в подмосковном городе Пушкино, ребенок 2019 года рождения выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него «перелом кости свода черепа».