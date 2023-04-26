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Прокуратура проводит проверку по факту получения ребенком огнестрельного ранения в Пушкине

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту получения ребенком огнестрельного ранения в Пушкине
Фото: Пресс-служба Совфеда

По факту получения ребенком огнестрельного ранения в голову в городе Пушкино проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 26 апреля.

По ее словам, в ходе мероприятий ведомство выяснит все причины и обстоятельства произошедшего, а также оценит исполнение родителями своих законных обязанностей.

Помимо этого, прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой из-за случившегося.

26 апреля в доме, расположенном в подмосковном городе Пушкино, ребенок 2019 года рождения выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него «перелом кости свода черепа».

Подмосковье Оружие Проверки Госпитализация Дети
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