Двухлетний ребенок в Подмосковье выстрелил себе в голову из травматического пистолета

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Подмосковье двухлетний ребенок был госпитализирован с огнестрельным ранением головы. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

Несчастный случай произошел в городе Пушкино. Кто-то из взрослых оставил без присмотра травматический пистолет «Оса» и ребенок решил с ним поиграть. В результате малолетний выстрелил себе в голову.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «перелом кости свода черепа». Врачи борются за его жизнь.

По данному факту проводится проверка. Как сообщил Telegram-канал «112», мать ребенка не смогла ничего объяснить: женщина находится в шоковом состоянии.

Другой ребенок был пострадал в Петрозаводске. Пьяная восьмиклассница выпала из окна многоэтажки. Ее госпитализировали.