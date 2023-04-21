Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пьяная школьница выпала из окна многоэтажки в Петрозаводске

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяная школьница выпала из окна многоэтажки в Петрозаводске
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Петрозаводске из окна многоэтажного дома выпала пьяная школьница. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.

Инцидент произошел на улице Древлянке. Пьяная восьмиклассница выпала из окна многоэтажки. Ребенок выжил, ее госпитализировали.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, по данному факту полиция проводит проверку.

Похожий случай недавно произошел в Воронеже. Пьяный мужчина вывалился из окна с девятнадцатого этажа и выжил. После падения на припаркованный автомобиль мужчина встал и запел песню Аллы Пугачевой.

На северо-западе столицы из окна девятого этажа выпала девочка 2021 года рождения. Мать отвлеклась на мытье посуды и не уследила за ребенком. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Выяснение всех обстоятельств контролируется прокуратурой.

Алкоголь Карелия Госпитализация Дети Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте