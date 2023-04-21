Пьяная школьница выпала из окна многоэтажки в Петрозаводске

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Петрозаводске из окна многоэтажного дома выпала пьяная школьница. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.

Инцидент произошел на улице Древлянке. Пьяная восьмиклассница выпала из окна многоэтажки. Ребенок выжил, ее госпитализировали.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, по данному факту полиция проводит проверку.

Похожий случай недавно произошел в Воронеже. Пьяный мужчина вывалился из окна с девятнадцатого этажа и выжил. После падения на припаркованный автомобиль мужчина встал и запел песню Аллы Пугачевой.

На северо-западе столицы из окна девятого этажа выпала девочка 2021 года рождения. Мать отвлеклась на мытье посуды и не уследила за ребенком. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Выяснение всех обстоятельств контролируется прокуратурой.