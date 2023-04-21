Двухлетняя девочка выжила после падения с девятого этажа в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, 3-й Митинский переулок Карта всех событий

На северо-западе столицы двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 21 апреля.

По ее словам, инцидент произошел вечером 20 апреля в квартире жилого дома в 3-м Митинском переулке. Двухлетняя девочка вывалилась из окна с девятого этажа. Ребенок выжил и был госпитализирован.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Выяснение обстоятельств произошедшего поставлено на контроль Тушинской межрайонной прокуратуры. Известно, что мать ребенка была дома в момент его падения из окна.

Другой случай падения произошел недавно в Воронеже. Пьяный мужчина вывалился из окна с девятнадцатого этажа и выжил. После падения на припаркованный автомобиль мужчина встал и запел песню Аллы Пугачевой.