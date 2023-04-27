Уголовное дело возбудили после травмирования ребенка травматом в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Госдумы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения ребенком огнестрельного ранения в Пушкине. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 26 апреля, ребенок в одной из комнат квартиры нашел коробку с травматическим пистолетом «ОСА» и выстрелил себе в голову.

В ходе следствия сотрудники СК изъяли травматический пистолет, два патрона и гильзу. После они назначили судмедэкспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сообщает Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области».

Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него «перелом кости свода черепа».

В тот же день подмосковная прокуратура провела проверку по данному инциденту. Ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой из-за случившегося.