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Уголовное дело возбудили после травмирования ребенка травматом в Подмосковье

Араз Салехов
Происшествия
Уголовное дело возбудили после травмирования ребенка травматом в Подмосковье
Фото: Пресс-служба Госдумы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения ребенком огнестрельного ранения в Пушкине. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 26 апреля, ребенок в одной из комнат квартиры нашел коробку с травматическим пистолетом «ОСА» и выстрелил себе в голову.

В ходе следствия сотрудники СК изъяли травматический пистолет, два патрона и гильзу. После они назначили судмедэкспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сообщает Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области».

Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него «перелом кости свода черепа».

В тот же день подмосковная прокуратура провела проверку по данному инциденту. Ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой из-за случившегося.

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