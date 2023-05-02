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Приметы и советы

Рейс Чита — Москва задержан из-за открывшей аварийный выход пассажирки

Степан Жирнов
Происшествия
Рейс Чита — Москва задержан из-за открывшей аварийный выход пассажирки
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В аэропорту Читы из-за внепланового открытия аварийного выхода задержали рейс в Москву. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из читинского аэропорта в Москву в 9:50 по местному времени. До того как воздушное судно выехало на взлетно-посадочную полосу, одна из пассажирок дернула за рычаг аварийного выхода, и он открылся.

Как сообщила «КП», по данному факту проводится проверка. Сотрудники транспортной полиции решают, был ли поступок умышленным. По предварительным данным, женщина открыла аварийный вход случайно.

Рейс до Москвы перенесли на 16:00 по местному времени. В столицу пассажиров доставит другой самолет.

Другой инцидент произошел на борту самолета, который следовал из Бангкока в Москву. Одна из пассажирок напилась и устроила дебош. Бортпроводникам пришлось скручивать нарушительницу. В столичном аэропорту ее передали в руки полиции.

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