Собянин: За 12 лет в столице построили более 900 социальных объектов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Столичному Строительному комплексу исполнилось 35 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 2 мая.

— Мы уделяем приоритетное внимание крупным градостроительным проектам: в городе реализуются программы реновации жилого фонда, развития системы метрополитена, реконструкции бывших промышленных и коммунальных зон. Регулярно модернизируем и создаем новые театры, детсады, школы, спорткомплексы, — рассказал он.

Так, за последние 12 лет в городе создали 907 объектов социальной инфраструктуры, ввели в эксплуатацию свыше 120 миллионов квадратных метров недвижимости, построили 132 больничных корпуса и поликлиники и возвели более 1,2 тысячи километров дорог. Также в столице реализовали крупнейший проект метростроения — Большую кольцевую линию, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также в столице в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов проходит строительство 21 нового спортивного объекта. По словам главы города, их общая площадь составит порядка 190 тысяч квадратных метров. Например, в районе Некрасовка на данный момент строится спортивный объект площадью 21 тысяча квадратных метров для тренировок и турниров по зимним видам спорта.