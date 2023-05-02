Голливудские сценаристы единогласно одобрили решение о проведении первой за 15 лет забастовки

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Сценаристы Голливуда единогласно одобрили проведение первой за 15 лет забастовки. Они намереваются добиться улучшения условий трудового договора. Забастовка началась во вторник, 2 мая.

Уточняется, что решение об ее организации приняли после переговоров с крупными компаниями — Netflix, Amazon, The Walt Disney, Paramount и Apple TV. Они длились шесть недель.

В формате обсуждения сценаристы пытались добиться заключения новых соглашений и повышения заработной платы, однако этого не случилось. Забастовка началась в 0:01 по местному времени, говорится в сообщении профсоюза Writers Guild of America West в социальной сети Twitter.

Американские журналисты предположили, что стачка может продлиться несколько месяцев. Последний раз забастовка сценаристов происходила в 2007 году и продлилась 100 дней. За время приостановки их работы киноиндустрия потерпела ущерб в размере трех миллиардов долларов США. В ходе забастовки может приостановиться производство телепрограмм, фильмов и сериалов.

Недавно стало известно, что новый фильм одного из самых знаменитых мировых режиссеров Мартина Скорсезе выйдет в прокат 6 октября 2023 года. Кинолента будет называться «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь».