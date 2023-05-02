Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Голливудские сценаристы единогласно одобрили решение о проведении первой за 15 лет забастовки

Полина Пашкина
В мире
Голливудские сценаристы единогласно одобрили решение о проведении первой за 15 лет забастовки
Фото: Unsplash

Сценаристы Голливуда единогласно одобрили проведение первой за 15 лет забастовки. Они намереваются добиться улучшения условий трудового договора. Забастовка началась во вторник, 2 мая.

Уточняется, что решение об ее организации приняли после переговоров с крупными компаниями — Netflix, Amazon, The Walt Disney, Paramount и Apple TV. Они длились шесть недель.

В формате обсуждения сценаристы пытались добиться заключения новых соглашений и повышения заработной платы, однако этого не случилось. Забастовка началась в 0:01 по местному времени, говорится в сообщении профсоюза Writers Guild of America West в социальной сети Twitter.

Американские журналисты предположили, что стачка может продлиться несколько месяцев. Последний раз забастовка сценаристов происходила в 2007 году и продлилась 100 дней. За время приостановки их работы киноиндустрия потерпела ущерб в размере трех миллиардов долларов США. В ходе забастовки может приостановиться производство телепрограмм, фильмов и сериалов.

Недавно стало известно, что новый фильм одного из самых знаменитых мировых режиссеров Мартина Скорсезе выйдет в прокат 6 октября 2023 года. Кинолента будет называться «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь».

сценаристы США Забастовки
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте