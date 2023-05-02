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Bild: Армия РФ может уничтожить танки Leopard на Украине несколькими способами

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Bild: Армия РФ может уничтожить танки Leopard на Украине несколькими способами
Фото: shutterstock

Российские военнослужащие знают несколько способов уничтожения немецких танков Leopard, отправленных ВСУ. Об этом пишет газета Bild.

— Вероятно, самую большую угрозу для «Леопардов» представляют современные противотанковые управляемые ракеты. Более новые российские модели были специально разработаны для борьбы с танками, такими как «Леопард-2»: пробивная способность управляемых ракет с тандемным кумулятивным зарядом иногда превышает один метр броневой стали, — отмечается в материале.

Также армия РФ может использовать против немецких танков мины ТМ-62 и их продвинутые версии. Для «Леопардов» большую опасность представляют российские боевые машины типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ, передает РИА Новости.

14 апреля офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык» сообщил, что ВСУ начали применять немецкие танки Leopard на Херсонском направлении, один из них российские военные уже затопили. Предположительно, немецкими зенитно-ракетными комплексами управляли наемники из ФРГ.

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