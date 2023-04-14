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Российские военные затопили немецкий танк Leopard в болоте под Херсоном

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные затопили немецкий танк Leopard в болоте под Херсоном
Фото: shutterstock

ВСУ начали применять немецкие танки Leopard на Херсонском направлении, один из них российские военные уже затопили. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».

— Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. «Леопарды» здесь, они уже в гостях, — рассказал офицер.

Предположительно, немецкими зенитно-ракетными комплексами управляли наемники из Германии, передает РИА Новости.

Поставляемые западными государствами Вооруженным силам Украины танки Abrams, Challenger и Leopard станут легкой мишенью для российской армии. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на портале Weapons and Strategy.

Чешский генерал Йиржи Шедивы назвал полученные ВСУ немецкие танки Leopard переоцененными. Действительно ли «Леопарды» имеют серьезные недостатки, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.

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