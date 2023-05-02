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Врач Кабанова рассказала, как нужно одеваться весной, чтобы не простудиться

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Кабанова рассказала, как нужно одеваться весной, чтобы не простудиться
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В весеннее время необходимо следить за тем, чтобы ноги были в тепле. Также не стоит спешить надевать легкую верхнюю одежду. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Кабанова.

Она подчеркнула, что необходимо следить за тем, чтобы ноги не промокали. Также не стоит быстро отказываться от шапок и шарфов: голова и горло обязательно должны быть в тепле.

Врач добавила, что для укрепления иммунитета необходим витамин С, который содержится в цитрусовых, яблоках, шиповнике. Также необходим прием витамина D. Кроме того, на защитные свойства организма влияет здоровый образ жизни, отсутствие стрессов, правильный режим труда и отдыха, передает РИАМО.

В свою очередь врач Яна Новикова призвала не забывать, что пик ОРВИ приходится на межсезонье. В мае повышается активность аденовирусов, вирусов парагриппа и особенно риновирусов, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-аллерголога, иммунолога Владимира Болибока, чем отличается ОРВИ и аллергия и как определить заболевание.

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