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Приметы и советы

«Чихальщики и сопельщики»: как отличить аллергию от ОРВИ

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Чихальщики и сопельщики»: как отличить аллергию от ОРВИ
Фото: Pexels

В весенний период многие люди заболевают ОРВИ и начинают принимать противопростудные препараты. Однако облегчение не наступает даже после лекарств. Причиной этому может быть аллергия, некоторые симптомы которой похожи на простуду. «Вечерняя Москва» узнала у врача-аллерголога, иммунолога Владимира Болибока, чем отличается ОРВИ и аллергия и как определить заболевание.

В чем отличие аллергии от ОРВИ

По словам специалиста, люди часто путают эти заболевания и в результате не получают необходимого лечения от аллергии.

— Достаточно частая ошибка, когда люди принимают аллергию за ОРВИ, и наоборот. Некоторые из года в год думают, что они простужаются весной от сквозняков, а на самом деле это проявление аллергической реакции, — рассказал Болибок.

Один из самых характерных симптомов, указывающих на аллергию, — чихание, считает эксперт.

— Врачи классифицируют аллергиков как «чихальщиков», а пациентов с ОРВИ называют «сопельщиками». Основной симптом аллергии — это чихание. Пыльца попадает в нос, раздражает слизистую, и появляется данный характерный симптом, — сказал он.

При ОРВИ тоже бывает чихание, но не настолько сильно выраженное. Этому заболеванию характерны такие симптомы, как:

  • заложенность носа;
  • выделение слизи из носа;
  • боль в горле;
  • кашель;
  • повышение температуры тела.

Врач отметил, что при ОРВИ и аллергии возможно покраснение глаз, но оно выражается по-разному при каждом заболевании.

— Во время аллергии у человека появляется покраснение глаз и зуд в носу. У аллергиков происходит двустороннее поражение глаз со слезотечением и зудом. Эти симптомы не характерны для ОРВИ. При простуде возможно покраснение глаз, но оно происходит по очереди и без слезотечения. Также возможны гнойные выделения, — рассказал Болибок.

Самым тяжелым течением аллергии является бронхиальная астма. У человека происходят приступы, во время которых он задыхается. Температура тела не поднимается. А во время ОРВИ сначала повышается температура, и на ее фоне ухудшается состояние бронхов, начинаются приступы астмы, подчеркнул специалист.

Как выявить аллергию

Аллерголог сообщил, что иногда сложно самостоятельно определить, чем заболел человек. Для этого необходимо обратиться к специалисту, который назначит необходимые клинические исследования. Не стоит самостоятельно сразу сдавать анализы.

— В первую очередь необходимо обратиться за консультацией к врачу-аллергологу. Многие люди предпочитают сразу идти в коммерческую лабораторию и сдавать огромный список анализов. Большинство из них не нужны — это лишняя трата денег. Специалист определит, какой объем обследования необходимо провести, — считает Болибок.

Собеседник «ВМ» рассказал, какой анализ нужно сдать, чтобы определить аллергию или ОРВИ, если у человека нет возможности сразу обратиться к аллергологу.

— Если у человека нет возможности сразу попасть к аллергологу, он может сделать один недорогой анализ. Он называется риноцитограмма. Это мазок из носа со слизистой. Он показывает, какой характер воспаления в носу. Если аллергический, то это сразу будет понятно по данному анализу. Но также бывает смешанный тип, когда человек одновременно болеет инфекций и аллергией, — сказал он.

Но прежде чем сдать этот анализ, нельзя принимать лекарства и капли для носа. Они устраняют симптомы аллергии и в анализе, предупредил специалист.

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