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Андрей Бочкарев: Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Годовой план ввода недвижимости в столице выполнили более чем наполовину. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Несмотря на внешние влияния, рынок недвижимости в столице демонстрирует позитивную динамику. С начала года в городе уже введено в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения, включая 2,1 миллиона квадратных метров жилья, — рассказал он.

Большая часть объектов, по словам Бочкарева, была построена за счет частных инвестиций. Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию порядка 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

По словам первого замести­теля руководителя Департамента градостр­оительной политики Москвы Дмитрия Стулова, столица сохраняет высокие темпы ввода недвижимости в эксплуатацию: в 2022 году было сдано 585 объектов площадью 13,4 миллиона квадратных метров. Он отметил, что в строительной работе активно используются современные IT-технологии.

Недвижимость Москва Андрей Бочкарев
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