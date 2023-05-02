Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Гуляев назвал преимущества проекта «Здоровая Москва»

Лейла Алиева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Врач Гуляев назвал преимущества проекта «Здоровая Москва»
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Одним из главных преимуществ павильонов «Здоровая Москва» является возможность проходить бесплатные обследования без предварительной записи. Об этом «Вечерней Москве» рассказал главный врач диагностического центра № 5 Павел Гуляев.

— Расположение павильонов в парках и их удобный график работы делают процесс проверки здоровья еще более доступным. Важно подчеркнуть, что такой проект способствует развитию культуры профилактики и ранней диагностики, что в свою очередь помогает снизить риски развития хронических заболеваний, — отметил он.

Специалист также призвал горожан воспользоваться этой возможностью и посетить ближайший павильон после открытия 16 мая.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, павильоны здоровья откроются в 46 столичных парках в разных районах и будут работать с 08:00 до 20:00. Проверить ключевые показатели своего здоровья москвичи смогут всего за час, а результаты будут отображены в электронной медицинской карте.

Здоровье Врачи Москва
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте