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Приметы и советы

Названы причины увеличения выпуска золота в России

Ирина Игнатенко
Экономика
Названы причины увеличения выпуска золота в России
Фото: shutterstock

Геополитические риски заставляют центральные банки, институциональных инвесторов и простых граждан пересмотреть стратегии. Доллар и евро становятся рискованными резервами, поэтому многие делают выбор в пользу золота. Об этом рассказал сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Андрей Морозов.

Он отметил, что в сложившейся ситуации золотые запасы центральных банков увеличились за прошлый год на 152 процента. Выпуск золота в России в марте вырос на 26,5 процента.

Эксперт пояснил, что покупатели на золото есть как на внешнем рынке, так и на внутреннем. По итогам прошлого года россияне приобрели рекордное количество золота — порядка 67 тонн, что в десять раз больше, чем годом ранее. Спросом пользуются как золотые слитки, так и инвестиционные монеты Банка России, передает РИАМО.

В конце апреля стало известно, что Центробанк Китая наращивает золотовалютные резервы. Политики КНР нашли альтернативу доллару в виде золота, запасы которого в стране достигли 2 078 тонн, передает argumenti.ru.

13 апреля впервые с 9 марта прошлого года стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex превысила 2050 долларов. На максимальных показателях его цена достигала отметки в 2060,8 доллара за тройскую унцию

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