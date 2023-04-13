Стоимость золота на бирже Comex превысила 2050 долларов впервые с 9 марта 2022 года

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Впервые с 9 марта прошлого года стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex превысила 2050 долларов. На максимальных показателях его цена достигала отметки в 2060,8 доллара за тройскую унцию. Об этом в четверг, 13 апреля, свидетельствую данные биржи.

Стоимость драгоценного металла по состоянию на 15:55 по московскому времени составляла 2059,4 доллара за унцию. В последний раз цена золота достигала подобной отметки 9 марта 2022 года, свидетельствует из данных торгов.

Параллельно с повышением стоимости драгоценного металла на Мосбирже продемонстрировали рост акции золотодобывающих компаний. По данным торгов, акции Polymetal поднялись до 655,4 рубля за бумагу, акции «Полюса» — до 9 762,5 рубля.

7 апреля курс доллара на Мосбирже поднялся выше 83 рублей, евро — выше 91 рубля впервые с 6 апреля 2022 года.

Непрерывное ослабление российской валюты идет уже несколько недель. О нижней точке нынешнего обвала рубля и о том, что делать желающим продать доллары и евро, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал финансовый аналитик, трейдер Дмитрий Голубовский.