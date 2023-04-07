Курс доллара на Мосбирже превысил 83 рубля впервые с 6 апреля 2022 года

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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 83 рублей, евро — выше 91 рубля впервые с 6 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в пятницу, 7 апреля.

Так, на 13:18 по московскому времени, американская национальная валюта выросла на 2,36 процента, до 83,29 рубля. Евро к этому же времени прибавил 2,17 процента, поднимаясь до 91,08 рубля.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам избавляться от наличных долларов и вкладываться в золото или юани. По его словам, на юани можно купить облигации российских корпораций, чтобы на этом зарабатывать.

На фоне текущего банковского кризиса в Соединенных Штатах, в мире возобновились разговоры о дедолларизации мировой экономики. Между тем американская валюта по-прежнему удерживает глобальное лидерство. Однако так не будет всегда. Когда доллар потеряет свои позиции, кто первым от него откажется и какая валюта придет на его место — в материале «Вечерней Москвы».