«На этом точка»: когда доллар лишится мирового господства и какая валюта его заменит

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На фоне банковского кризиса в США вновь начались разговоры о дедолларизации мировой экономики. Между тем американская валюта по-прежнему удерживает глобальное лидерство. Однако так будет не вечно. Когда доллар потеряет свои позиции, кто первым от него откажется и какая валюта придет на его место — в материале «Вечерней Москвы».

Что с долларом сейчас

По данным Международного валютного фонда (МВФ), американский доллар является основной мировой валютой. На его долю приходится почти 60 процентов мировых золотовалютных резервов. Ближайшие преследователи — евро (19,6 процента), йена (5,2) и фунт стерлингов (4,6).

Также доллар удерживает лидерство и по другому ключевому показателю — доле в глобальных платежах. Так, данные SWIFT показывают, что около 40 процентов всех международных расчетов проводят именно в национальной валюте США. Но по этому параметру к ней уже вплотную приблизился евро (38 процентов).

Между тем за последние несколько лет влияние доллара незначительно упало. Однако на фоне проблем в банковской системе Штатов отказ от американской валюты может приобрести значительные масштабы. Ведь при серьезном кризисе в Америке под ударом окажутся и страны, зависимые от ее финансовой системы. На это, в частности, уже обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин, призвавший иностранные государства отказаться от доллара ради защит своей экономики.

Когда доллар потеряет лидерство

В последние годы несколько крупных стран перешли на расчеты в национальных валютах по ряду сделок, которые ранее проводились в долларах. Так, Саудовская Аравия и Китай перешли на юань при оплате поставок нефти; Индия отказалась от доллара при покупке иранской нефти; в России заявили о взятии курса на «отказ от доллара во взаимной торговле».

— Доллар действительно постепенно теряет свои позиции в мировой торговле, — отметил в беседе с «ВМ» профессор РАНХиГС, экономист Юрий Юденков. — Но доллар все же остается ведущей валютой, в которой заключается более половины всех сделок в мире. А поскольку рынок расчетов между странами очень консервативный, то в ближайшие 25 лет доллар останется лидером, но после уступит свое место.

Как полагает профессор, вслед за Россией и Китаем отказаться от доллара могут страны глобального Юга (под ним понимаются почти все страны, не входящие в группу коллективного Запада и расположенные в Африке, Латинской Америке, Южной Азии и на Ближнем Востоке — прим. «ВМ»).

— Глобальному Югу что нужнее — энергоресурсы, пресная вода и продовольствие или промышленность и новые технологии? — задается вопросом Юденков. — Если первое, то значение доллара для них будет падать, так как основные поставщики продовольствия — Россия и Европа.

Какая валюта придет на место доллара

Нередко из-за масштаба экономики Китая на место доллара прочат именно юань. Однако страны не очень доверяют китайской валюте. По данным МВФ, доля юаня в глобальных «сбережениях» ничтожно мала (менее трех процентов) и не растет. А в глобальных платежах на него приходится менее двух процентов.

Опрошенные «ВМ» эксперты объясняют это тем, что юань является неконвертируемой валютой с высокими рисками.

— Юань имеет ряд структурных проблем, в частности, неполную конвертируемость и закрытый счет движения капитала. Все это мешает китайской валюте стать глобальной для международных расчетов, — отметил в беседе с «ВМ» китаист Леонид Ковачич.

Кроме того, с самой финансовой системой Китая не все гладко. По мнению ряда экспертов, страна находится на пороге ипотечная кризиса с дырой на рынке недвижимости в 1,3 трлн долларов.

— Назвать Китай финансово устойчивой страной язык не повернется. Да, страна большая и экономика большая. Но на этом точка, — настаивает Юденков.

По его мнению, через 20 лет в мире сформируются новые центры «силы и технологий», и именно вокруг них выстроится новая мировая финансовая система.

— Думаю, что речь будет идти не об одной мировой валюте, а о какой-то корзине валют, которая будет утверждаться, например, через Всемирный банк, — заключил профессор РАНХиГС.