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Володин рассказал, кого больше всего затронет кризис американской финансовой системы

Никита Худяков
Общество
Володин рассказал, кого больше всего затронет кризис американской финансовой системы
Фото: пресс-служба Госдумы

Соединенные Штаты Америки, печатая необеспеченные доллары, спровоцировали рекордную за последние 40 лет инфляцию. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Вашингтон, решая проблемы известным всем способом — печатая необеспеченные доллары, спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию. Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 года банкротства банков, — сказал он.

По словам спикера Госдумы, жертвами кризиса американских банков уже стали граждане Норвегии, Швеции и других государств. Володин отметил, что жителям этих стран никто не вернет деньги. Он добавил, что проблемы будут и дальше разрастаться и выходить за границы США, так как американцы продолжают жить за счет других государств.

— Кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется только на нее, — пояснил спикер Госдумы.

В своем Telegram-канале Володин назвал единственный способ защититься от кризиса — дедолларизировать экономики стран.

Экс-президент США Дональд Трамп написал, что страну ждет новая Великая депрессия. По его мнению, действующий глава государства Джо Байден может повторить судьбу бывшего американского президента Герберта Гувера.

Американская газета The New York Times сообщила, что банки Соединенных Штатов могут столкнуться с проблемами после банкротства кредитной организации Silicon Valley Bank.

Вячеслав Володин США кризис
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