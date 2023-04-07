Нижняя точка падения: что будет с курсом рубля в 2023 году

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Впервые с апреля прошлого года курс доллара на Мосбирже превысил 83 рубля, евро — 91. При этом непрерывное ослабление российской валюты идет уже несколько недель. О нижней точке нынешнего обвала рубля и о том, что делать желающим продать доллары и евро, «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик, трейдер Дмитрий Голубовский.

По его словам, текущее ослабление рубля обусловлено экономическими и политическими причинами. К первым относятся «провал» в торговом балансе России в ноябре — январе и падение цен на нефть, начавшееся в марте.

— Кумулятивный эффект от этих двух факторов значительно повлиял на курс рубля, — пояснил эксперт.

Главный политический фактор, влияющий на курс российской валюты, — негласное указание правительства страны крупнейшим компаниям-экспортерам «придержать валюту», чтобы рубль ослаб. Как отмечает Голубовский, таким образом власти могут решить вопрос дефицита бюджета.

— Правительство может попросить такие компании придержать валюту, чтобы девальвировать рубль. Это позволит увеличить налоговые рублевые поступления в бюджет, — отметил собеседник «ВМ».

По мнению аналитика, курс рубля уже почти достиг предельной границы, обусловленной экономическими факторами. Ниже нее падение в 2023 году возможно только при наличии указанных политических решений.

— Если исходить из экономических реалий, то 84 рубля за доллар, 92 — за евро и 12 — за юань — это тот уровень, на котором процесс ослабления российской валюты должен прекратиться, — считает Голубовский. — То есть по сугубо экономическим показателям процесс падения рубля почти закончен. Но по политическим — еще может продолжиться. В последнем случае рубль может упасть до 90–100 за доллар, но не ниже.

Тем, кто намерен продавать валюту, эксперт рекомендует подождать до следующей недели (10-16 апреля). В этот период ослабление рубля может достигнуть максимума. При этом в конце месяца рубль, вероятнее всего, традиционно укрепится на фоне сдачи налоговой отчетности за первый квартал года.