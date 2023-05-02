Мошенники обвинили жительницу Химок в спонсировании националистов и украли у нее 20 миллионов рублей

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В Подмосковье аферисты обвинили местную жительницу в спонсировании украинских националистов и украли у нее 20 миллионов рублей. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

От рук преступников пострадала 34-летняя жительница Химок. Ей позвонил неизвестный и представился следователем из управления по борьбе с экономическими преступлениями. По его словам, на женщину взяли кредит. После этого потерпевшей позвонили еще двое, которые назвались сотрудников ФСБ и финансовым специалистом банка. Они сказали женщине, что ее деньги могут попасть в руки националистов с Украины.

Чтобы этого избежать, жертве предложили снять все средства с банковских карт, взять несколько кредитов, и все эти деньги перевести на «безопасный счет». Потерпевшая так и сделала. Она перевела мошенникам 20 миллионов рублей. После этого женщина догадалась, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Как сообщил Telegram-канал Baza, гражданка никогда не слышала о телефонном мошенничестве, потому поверила злоумышленникам.

Другая аферистка «работала» в Москве. Женщина украла более 400 тысяч рублей у семи столичных пенсионеров.