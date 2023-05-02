Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мошенники обвинили жительницу Химок в спонсировании националистов и украли у нее 20 миллионов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Мошенники обвинили жительницу Химок в спонсировании националистов и украли у нее 20 миллионов рублей
Фото: Unsplash

В Подмосковье аферисты обвинили местную жительницу в спонсировании украинских националистов и украли у нее 20 миллионов рублей. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

От рук преступников пострадала 34-летняя жительница Химок. Ей позвонил неизвестный и представился следователем из управления по борьбе с экономическими преступлениями. По его словам, на женщину взяли кредит. После этого потерпевшей позвонили еще двое, которые назвались сотрудников ФСБ и финансовым специалистом банка. Они сказали женщине, что ее деньги могут попасть в руки националистов с Украины.

Чтобы этого избежать, жертве предложили снять все средства с банковских карт, взять несколько кредитов, и все эти деньги перевести на «безопасный счет». Потерпевшая так и сделала. Она перевела мошенникам 20 миллионов рублей. После этого женщина догадалась, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Как сообщил Telegram-канал Baza, гражданка никогда не слышала о телефонном мошенничестве, потому поверила злоумышленникам.

Другая аферистка «работала» в Москве. Женщина украла более 400 тысяч рублей у семи столичных пенсионеров.

Подмосковье Химки Преступления Мошенничество
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте