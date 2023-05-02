Три человека погибли в ДТП на дорогах Москвы за прошедшую неделю

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

За прошедшую неделю на дорогах Москвы в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы во вторник, 2 мая.

По информации ведомства, в период с 24 по 30 апреля в Москве произошло 175 аварий, в которых погибли три человека и еще 187 получили различные травмы. Среди пострадавших 28 детей в возрасте до 16 лет.

1/9 Фото: Госавтоинспекция Москвы 2/9 Фото: Госавтоинспекция Москвы 3/9 Фото: Госавтоинспекция Москвы 4/9 Фото: Госавтоинспекция Москвы 5/9 Фото: Госавтоинспекция Москвы 6/9 Фото: Госавтоинспекция Москвы 7/9 Фото: Госавтоинспекция Москвы 8/9 Фото: Госавтоинспекция Москвы 9/9 Фото: Госавтоинспекция Москвы

За неделю на дорогах столицы 81 раз столкнулись транспортные средства, 14 аварий произошли с участием мотоциклов, и еще девять — с велосипедами. Также 41 раз в Москве сбили людей. В 39 процентах случаев ДТП происходили в зоне действия пешеходных переходов.

Наиболее аварийным днем стала суббота, в этот день зарегистрировали 34 столкновения. Меньше всего ДТП произошло в воскресенье — всего 39.

По сравнению с предыдущей неделей смертность на дорогах сократилась. С 17 по 23 апреля в результате ДТП в Москве погибли 11 человек.