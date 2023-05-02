Три человека погибли в ДТП на дорогах Москвы за прошедшую неделю
За прошедшую неделю на дорогах Москвы в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы во вторник, 2 мая.
По информации ведомства, в период с 24 по 30 апреля в Москве произошло 175 аварий, в которых погибли три человека и еще 187 получили различные травмы. Среди пострадавших 28 детей в возрасте до 16 лет.
За неделю на дорогах столицы 81 раз столкнулись транспортные средства, 14 аварий произошли с участием мотоциклов, и еще девять — с велосипедами. Также 41 раз в Москве сбили людей. В 39 процентах случаев ДТП происходили в зоне действия пешеходных переходов.
Наиболее аварийным днем стала суббота, в этот день зарегистрировали 34 столкновения. Меньше всего ДТП произошло в воскресенье — всего 39.
По сравнению с предыдущей неделей смертность на дорогах сократилась. С 17 по 23 апреля в результате ДТП в Москве погибли 11 человек.