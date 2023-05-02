Выставки, лектории и стендап: куда сходить в Москве в мае

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Наконец-то наступила настоящая весна: жизнь бьет ключом, а событий в городе, которые достойны вашего внимания, становится еще больше. «Яндекс Афиша» предлагает подборку самых интересных, необычных и захватывающих мероприятий. В этом списке собраны лучшие культурные мероприятия: концерты, постановки, мастер-классы и лектории.

Выставки

Панк культура. «Король и Шут»

Когда: весь май.

Где: Центр современного искусства «Винзавод».

По-прежнему на первом месте в топе столичной «Яндекс. Афиши» остается интерактивная выставка, вдохновленная историей знаменитой панк-рок группы «Король и Шут».

Экспозиция, охватывающая два масштабных пространства, состоит из двух частей: первая рассказывает об истории панка в целом, о его зарождении в Великобритании 1970-х годов, развитии в СССР и реалиях постсоветской России. Продвигаясь по выставке, вы будете то и дело слышать композиции легендарных групп Sex Pistols, Ramones, The Stooges, «Гражданская оборона», «КИНО», «НАИВ» и других.

Вторая часть экспозиции посвящена группе «Король и Шут» и их творческому пути, а также тем мистическим образам, которые они смогли поселить в своей музыке, трансформируя при этом панк-культуру в нашей стране. Даже само помещение — «Цех красного» — напоминает своими сводами средневековый замок, а инсталляции и экспонаты дополняют это ощущение тотального погружения.

Авторы выставки не пытались подстроиться под привычное представление о панк-культуре, они хотели окунуть зрителя в самое ее сердце: такую атмосферу создают многочисленные интерактивные экспонаты, которые заполняют собой пространство зала, а не просто тихонько лежат на отведенных им правильных местах. Как говорится, панк как свободная система не имеет четких границ.

Знаковые футболки популярных музыкантов, постеры, обложки альбомов, одежда от иконы панк-стиля Вивьен Вествуд, а также оригинальные авторские ксероксы, предоставленные лондонской галереей Джона Марчанта. Еще можно найти уникальные экспонаты из домашней студии Егора Летова, впервые привезенные в Москву, и многое другое.

До конца мая каждый может успеть прийти на «Винзавод» и погрузиться в атмосферу творческой и духовной свободы. Кроме того, каждое воскресенье до 14 мая в зоне «НЕТ» посетители экспозиции могут сделать панк-прически в корнере барбершопа BRITVA.

Более того, 1 мая на «Винзаводе» «Яндекс. Еда» откроет фуд-панк-зону, где заработает фуд-корт, в котором можно съесть КИШи и панк-кейки, поваляться на диване из тележек, а также сфотографироваться у арт-объектов, расписанных петербургским художником и стрит-артистом Александром Кипсоне.

Врубель, Васнецов, Бенуа: реклама как искусство

Когда: каждый вторник и четверг мая.

Где: Российская государственная библиотека.

Хороший повод посетить Ленинку, прогуляться по всем ее уголкам и открыть для себя знакомых художников с новой стороны — выставка «Реклама как искусство». Узнать о временах, когда интернета, телевидения и рекламы в ее привычном понимании еще не существовало, но люди проявляли чудеса изобретательности, чтобы рассказать другим о своем товаре. Экспозиция состоит из плакатов, открыток, театральных программок, меню торжественных обедов и даже обертки от шоколада — все это выполнено по настоящим эскизам таких знаменитых живописцев, как Аполлинарий и Виктор Васнецовы, Михаил Врубель, Борис Кустодиев и других.

Живые скульптуры

Когда: весь май.

Где: галерея «Здесь» на Таганке.

Автор выставки-ретроспективы Роман Ермаков — современный российский художник, который работает в сфере скульптуры, паблик-арта, костюма и перформанса. Каждый из объектов этой футуристичной выставки создавался как автопортрет художника, все костюмы являются носителями энергии и аватарами автора в разные периоды времени. Выставка выглядит очень ярко и эффектно, а в малом зале галереи создано темное помещение, где можно посмотреть, какое свечение приобретают костюмы с наступлением темноты.

Диалог во времени и пространстве

Когда: до 21 мая.

Где: Московский музей современного искусства на Петровке.

Выставка работ художников XX и XXI веков разделена на две части: одни произведения создавались в разных городах и странах, другие — только на Урале. В экспозиции представлены графика, скульптура, живопись и прочие объекты, в которых отражены характерные для современного искусства смелые эксперименты с формой и содержанием. Выставка включает в себя более 120 произведений, поднимающих актуальные для новейшей истории темы экологии, урбанизации и культурной самоидентификации.

Постановки

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»

Когда: весь май.

Где: Московский дворец молодежи.

Майские праздники — это идеальный повод сходить на масштабную постановку театра МДМ, созданную к 40-летию бит-квартета «Секрет». Тем более что она находится на почетном втором месте в топ-10 «Яндекс. Афиши» и не собирается сдавать позиций. Зрители смогут услышать 20 песен коллектива в совершенно новых аранжировках, при этом следя за захватывающим сюжетом, любуясь яркими декорациями и костюмами. Все это вместе моментально переносит в Ленинград 80-х и погружает в романтическую историю, которая разворачивается на сцене. Любовь, молодость и рок-н-ролл в атмосфере узких улочек культурной столицы, коммунальных квартир, разводных мостов и крыш.

Не покидай свою планету

Когда: 15 и 16 мая.

Где: МХТ им. Чехова.

Спектакль-фантазия по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», которая не оставит равнодушными даже самых суровых скептиков. Это пронзительная история об одиночестве, о том как и почему счастливые мечтательные дети так быстро становятся разочаровавшимися взрослыми, что же все-таки нам с этим делать. «Не покидай свою планету» — моноспектакль, все роли в котором очень тонко прочувствовал и сыграл Константин Хабенский. Вместе с ним на сцене постоянно находится камерный ансамбль «Солисты Москвы», который существует в пространстве повествования наравне с драматическим артистом. Необычность и фантазийность постановки подчеркивает также сказочная авторская сценография, кинетические объекты и множество экранов и проекций с видео-артом.

Арбенин. Маскарад без слов

Когда: 7 и 21 мая.

Где: Театр Сатиры.

Пластический спектакль на основе произведения «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — история мучительных чувств, которые будут донесены до зала не словами, а на языке тела, посредством выразительной пластики актеров. Главный герой в исполнении заслуженного артиста России Максима Аверина оказывается будто в «королевстве кривых зеркал» — в мире, где ложь и правда перепутаны. Рейтинг спектакля на «Яндекс. Афише» 9.3, а это значит, что зрители довольно высоко оценили качество постановки. Авторы уверяют, что свой смысл в происходящее на сцене сможет вложить каждый, независимо от того, был ли он знаком с первоисточником.

«Три товарища»

Когда: 6, 23 и 30 мая

Где: Театр Современник.

Драма по знаменитому роману Э. М. Ремарка в постановке Галины Волчек. В центре действия — «потерянное» поколение, которое пытается существовать в мире между двумя войнами. Люди, еще не успевшие залечить раны от пройденной войны, уже с тревогой ощущающие приближения новой. С этим миром, стоящим на грани катастрофы, контрастирует история любви главных героев — Роберта Локампа и Патриции Хольман, развивающаяся на фоне хроники городской жизни Германии рубежа 20–30-х годов.

«1900»

Когда: 1 и 11 мая.

Где: Театр им. Ермоловой.

Народный артист России Олег Меньшиков в главной и единственной роли в спектакле «1900». Постановка рассказывает о великом пианисте, найденном на корабельном рояле океанского лайнера «Вирджиния». О человеке, который ни разу не сходил на землю, однако его жизнь была наполнена музыкой, приключениями и важными судьбоносными встречами. Рассказ о выборе творческого пути и силе таланта, балансирующий между радостью и печалью.

Концерты

Shortparis

Когда: 20 мая.

Где: Клуб VK Stadium (ex. Adrenaline Stadium).

Один из самых ожидаемых концертов, по мнению пользователей «Яндекс. Афиши», — выступление экстравагантной пост-поп группы Shortparis. Ребята являются настоящими современными художниками и из раза в раз удивляют слушателей своими необычными музыкальными решениями. Каждый концерт коллектива — это оригинальное шоу, пропитанное духом contemporary art, сочетающее в себе музыку, перформанс и межстрочный разговор со зрителем на самые важные темы.

Горшенев

Когда: 19 мая.

Где: Концертный зал «Крокус Сити Холл».

Впервые хиты культовой рок-группы «Кукрыниксы» и ее лидера Алексея Горшенева прозвучат в сопровождении симфонического оркестра. Фанатов ждут лучшие хиты любимого коллектива в новом объемном звучании, а также мистическая атмосфера, созданная благодаря необычной сценографии и работе со светом. Магия будет создаваться несколькими десятками музыкантов, которые буквально живут на сцене своим любимым делом.

Nella Musica Orchestra. Миры Миядзаки

Когда: 5 и 19 мая.

Где: Московский продюсерский центр.

Благодаря творческому союзу мультипликатора Хаяо Миядзаки и композитора Дзё Хисаиси на свет появились такие шедевры аниме, как «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Мой сосед Тоторо» и другие. Действительно впечатление о них было бы неполным без атмосферных и мечтательных, а иногда и тревожных саундтреков композитора. Известные мелодии из мультфильмов в исполнении оркестра дополнятся видео-артом, который будет переносить зрителей в разные миры Миядзаки к персонажам, вдохновленным японским фольклором.

Green Apelsin

Когда: 6 мая.

Где: Клуб 1930 Moscow.

Еще один ответ на вопрос «Куда сходить на майские праздники?» — посетить концерт якутской певицы Green Apelsin. В своих песнях Анджела рассказывает истории о русалках, оборотнях, леших и водяных, талантливо переосмысляя фольклорные сюжеты и давая им новую жизнь. Кристально чистый вокал артистки подчеркивает таинственность атмосферы, созданной на сцене, и образует связь между будничной реальностью и фантастическим миром богов, королей и чудовищ.

Space Jazz

Когда: 5 мая.

Где: Культурный центр «Люмьер-Холл».

Организаторы концерта приглашают вас отправиться в путешествие в далекие космические галактики прямо в огромном мультимедийном зале «Люмьер-Холла». Такой необычный вечер джазовой музыки пройдет в самый разгар майских праздников. Яркие созвездия, пылающие кометы, Млечный Путь, далекие планеты — вы станете частью всего этого и как будто бы сможете дотянуться до них рукой! Слушать инструментальный джаз гостям предлагается на удобных пуфиках, а также весь вечер будет работать бар с разнообразными напитками и легкими закусками.

Кино

«Русский крест»

Михаил Пореченков в российской драме о духовном возрождении главного героя. Он вышел на этот долгий путь после того, как осознал — падать ниже ему уже некуда. После явления святого Георгия героем овладевает идея восстановить деревенский храм, разрушенный во времена СССР.

«Возвращение в Сеул»

Любители авторского кино могут сходить на фильм Дэви Шу «Возвращение в Сеул» — драму о молодой девушке, выросшей в приемной семье, которая решила вернуться на родину в Корею и найти своих биологических родителей. Но на пути к правде ее ждет множество поворотов судьбы.

«Звезды в полдень»

Гран-при жюри Каннского кинофестиваля 2022 года — психологический триллер, где молодая журналистка из Америки, волей случая застрявшая в Никарагуа, пытается попасть домой при помощи своего нового возлюбленного. Однако о том, какие опасности поджидают впереди и его, и ее, — остается только догадываться.

«Воспоминания об убийстве»

История об извращенных убийствах в маленьком городе Южной Кореи, которые расследуют детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу. Чтобы добиться признания подозреваемых, они не гнушаются даже самыми жестокими методами добычи информации. Им нужно вычислить маньяка как можно скорее, потому что чудовищные убийства продолжаются.

Лектории

Оперный клуб с Артемом Варгафтиком

Когда: 6 мая.

Где: Концертный зал «Зарядье».

В один из майских праздников в новом концертном пространстве «Зарядья» пройдет очередная встреча «Оперного клуба». Вся серия лекций состоит из трех частей, каждую из которых ведет действующий специалист в сфере оперного искусства. В третьем разделе лектором выступает виолончелист и популяризатор академической музыки Артем Варгафтик. Согласно обновленной концепции «Оперного клуба», перед каждым разделом зрители сами выбирают путем голосования произведения, о которых они хотят узнать, — таким образом на этот раз лектор разберет оперу Ф. Галеви «Дочь кардинала».

Сальвадор Дали. Секреты одного гения

Когда: 4 мая.

Где: Культурный центр «Люмьер-Холл».

Про этого легендарного художника, то и дело старавшегося эпатировать и шокировать публику, была написана не одна сотня книг и прочитана не одна тысяча лекций. Но все же Ирина Кустова, историк искусства и арт-менеджер, постарается взглянуть на биографию гения другими глазами и найти в ней новые оттенки. И, может быть, приблизиться к разгадке: что все-таки породило такой великий и пугающий талант Сальвадора Дали, каково это — превратить всю свою жизнь в искусство?

Компьютеры, интернет… и театр!

Когда: 13 мая.

Где: Театр «Мастерская Петра Фоменко».

Игорь Овчинников, автор и ведущий новой одноименной детской программы в театре уверяет: эта лекция будет интересна не только детям, но и взрослым. Все мы пользуемся разными гаджетами, каждый день общаемся в интернете и совсем не задумываемся, как все это появилось, кто это изобрел? Лектор расскажет зрителям о первых компьютерах, о том, как работает интернет, а главное — о применении новых технологий в современном театре, который без них уже трудно представить.

Густав Климт и Эгон Шиле

Когда: 21 мая.

Где: Культурный центр «Люмьер Холл».

На этой лекции слушатели смогут поближе познакомиться с двумя талантливыми венскими живописцами — Густавом Климтом и Эгоном Шиле. Наталия Дядюнова, искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ расскажет о художественном методе каждого из них: о неудовлетворенности миром вокруг и экспрессивности картин Шиле, об изяществе линий Климта, который большую часть своего творческого пути посвятил воспеванию женской красоты.

Мастер-классы

Психологический тренинг «Я есть»

Когда: 7 мая.

Где: Культурный центр «Строгино».

В разгар майских праздников самое время отдохнуть от веселья и общения и направить свое внимание внутрь себя. «Я есть» — это мастер-класс по практической психологии, на котором вы сможете разобраться в своем внутреннем мире немного лучше, осознать конфликты в своей голове и избавиться от них. В результате тренинга вы сможете еще немного приблизиться к ответу на вопросы о том, насколько вам важно мнение других и как вы относитесь к себе.

Фестиваль Небо: теория и практика

Когда: 27 и 28 мая.

Где: Аэродром «Черное».

Этот фестиваль — большое событие для любителей мастер-классов, связанных с новыми технологиями, самолетами и космосом. Главная цель организаторов — показать детям и взрослым, что ответ на вопрос «Кем ты хочешь стать?» — космонавтом, летчиком или ученым — это не такие уж далекие от реальности мечты. Каждое хобби может перерасти в профессию, а увлечение — стать делом всей жизни. В этом году участников фестиваля ждет высший пилотаж от чемпионов мира и России, многочисленные экспозиции с летательными аппаратами, интерактивы, мастер-классы и авиасимуляторы для всех желающих, а самое главное — подъемы на аэростатах!

Мастер-класс «От мечты к цели»

Когда: 13 мая.

Где: Культурный центр «Строгино».

Этот тренинг пройдет в рамках курса «Выбор» от студии практической психологии «Ресурс». В процессе участники смогут разными традиционными и нетривиальными способами проложить путь от формулировки желания к четкому плану действий. Опытный психолог поможет подыскать подходящий каждому метод борьбы с прокрастинацией и даст мотивацию к самоанализу.

Арт-терапия для женщин

Когда: 7 и 17 мая.

Где: Культурный центр «ЗИЛ».

К сожалению, в условиях современной реальности нам каждый день приходится сталкиваться с тревогой и страхом и отдавать им большое количество нашей энергии и жизненных сил. Арт-терапевтическая группа психолога Анны Никоновой — это то безопасное место, где можно наконец выплеснуть наружу все накопившиеся эмоции, позволить себе быть собой и не переживать, что тебя кто-то осудит. Терапия и творчество помогут вам прожить страхи, посмотреть на ситуацию под другим углом и найти точки соприкосновения с собой.

Стендап

Woman Stand-up

Когда: 4, 11 и 18 мая.

Где: Бар «Stand-up Патрики».

Лучший способ получить тонну положительных впечатлений и послушать действительно качественные шутки — забежать на женский стендап. Девушки подготовили комедийный вечер для любителей тонкого юмора и взрывной энергетики. А дополнят впечатление о концерте вкусная авторская кухня и необычные коктейли. Состав выступающих меняется от концерта к концерту, среди них можно встретить Олю Малащенко, Ингу Стоколяс, Вику Македонскую и многих других замечательных девушек-комиков.

Шоу Stand-up & Action

Когда: до 9 мая.

Где: & Action Bar и Comedy Hall.

Мероприятие находится в топ-10 «Яндекс Афиши», а значит, действительно пользуется популярностью зрителей. Это не простой привычный всем стендап-концерт, а целое шоу, которое состоит из трех частей: программа начинается с часового концерта джазовой группы, которую гости могут послушать, удобно расположившись за столиками. Затем действие незаметно перетекает в выступление стендап-комиков, имена которых не называются до их выхода на сцену. И на десерт зрителям предлагают потанцевать под бодрый DJ-сет, который никого не оставит равнодушным.

Большой Stand-up в кинотеатре

Когда: весь май по пятницам и субботам.

Где: ККЗ «Октябрь» и «Каро 7 Атриум».

Создатели концерта заявляют, что они открыли новую страницу стендап-индустрии и фанаты юмора смогут отправиться в мир комедии на этот раз в совсем неожиданной форме — прямо в кинотеатре! Большой зал на 300 человек, возможность брать с собой напитки и еду и выступления пяти секретных комиков. Их имена не раскрываются, чтобы сделать зрителям сюрприз, а также дать возможность попасть на концерт известных, зачастую, на всю Россию стендаперов, не заплатив при этом космические деньги.

Stand-up в театре

Когда: 6, 7 и 13 мая.

Где: «Дом Высоцкого» на Таганке и «Москонцерт-Холл».

А если вы не хотите слушать стендап в кинозале, но не прочь весело провести майские праздники с друзьями, — есть альтернатива. На сцене «Москонцерта» и Театра на Таганке выступят участники популярных проектов StandUp на ТНТ, «Вечерний Ургант», «Прожарка», Stand-up club #1 — четыре опытных комика. Сбор гостей начинается за 30 минут до старта программы, так что вы успеете перекусить традиционным бутербродом в театральном буфете. Свет софитов, шелест кулис и искрометный юмор — этот концерт вы запомните надолго!

На одну тему

Когда: каждый понедельник мая.

Где: «Стендап-клуб» на «Трубной».

Если рабочая неделя только началась — это не значит, что нужно отказывать себе в удовольствии от души посмеяться над хорошими шутками. Это мероприятие, организованное Димой Ковалем и Колей Андреевым, — не классический стендап-концерт, а офлайн-подкаст, где комики обсуждают одну большую и важную тему, каждый раз разную. Они ведут диалог в комедийном ключе не только друг с другом, но и с залом, стараясь находить в объекте обсуждения новые грани.