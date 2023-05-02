Эстафета гребцов «Серебряная ладья» на приз газеты «Вечерняя Москва» пройдет 9 мая

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На Гребном канале в Крылатском 9 мая пройдет традиционная эстафета по академической гребле на приз газеты «Вечерняя Москва». Победители получат переходящий кубок «Серебряная ладья», учрежденный изданием.

Впервые эстафета прошла в 1933 году, ровно 90 лет назад! В годы Великой Отечественной войны соревнования не проводились, а начиная с 9 мая 1946 года, возобновились и с тех проводятся ежегодно.

Увидеть соревнование могут все желающие жители и гости города 9 мая в 11:30 на Олимпийском гребном канале в Крылатском.

В 2023 году газета «Вечерняя Москва» отметит столетний юбилей. За эти годы журналисты нескольких поколений выпустили более 40 тысяч номеров газеты.