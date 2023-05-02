Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эстафета гребцов «Серебряная ладья» на приз газеты «Вечерняя Москва» пройдет 9 мая

Оксана Васильева
Общество
Эстафета гребцов «Серебряная ладья» на приз газеты «Вечерняя Москва» пройдет 9 мая
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На Гребном канале в Крылатском 9 мая пройдет традиционная эстафета по академической гребле на приз газеты «Вечерняя Москва». Победители получат переходящий кубок «Серебряная ладья», учрежденный изданием.

Впервые эстафета прошла в 1933 году, ровно 90 лет назад! В годы Великой Отечественной войны соревнования не проводились, а начиная с 9 мая 1946 года, возобновились и с тех проводятся ежегодно.

Увидеть соревнование могут все желающие жители и гости города 9 мая в 11:30 на Олимпийском гребном канале в Крылатском.

В 2023 году газета «Вечерняя Москва» отметит столетний юбилей. За эти годы журналисты нескольких поколений выпустили более 40 тысяч номеров газеты.

Гребной канал Соревнования
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте