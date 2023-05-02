Сергей Собянин поздравил дирижера Валерия Гергиева с 70-летием

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил дирижера, художественного руководителя и директора Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева с днем рождения. Телеграмма с поздравлением была опубликована на официальном сайте главы города во вторник, 2 мая.

— Обладая выдающимся талантом, высочайшим профессионализмом и неподражаемым обаянием, Вы являетесь одним из самых востребованных дирижеров современности. Под Вашим блистательным руководством Мариинский театр приумножает славные традиции отечественной оперы и балета, — говорится в телеграмме.

Гергиев родился в Москве в 1953 году. Музыкальное образование он получил в Ленинградской консерватории. В 1978 году Гергиев впервые встал за дирижерский пульт, а с 1996 года он является художественным руководителем Мариинского театра.

27 апреля Собянин направил поздравительную телеграмму президенту Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю в связи с его юбилеем.