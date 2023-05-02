Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стало известно, почему россияне предпочитают покупать товары онлайн

Полина Пашкина
Общество
Стало известно, почему россияне предпочитают покупать товары онлайн
Фото: Unsplash

Аналитики агентства OMI проанализировали, что чаще всего мотивирует жителей России к онлайн-покупкам. Потребители среди преимуществ в том числе выделяют выгодность цен.

Главным критерием для покупателей стало то, что онлайн-шопинг позволяет экономить личное время. Об этом сообщили 49 процентов респондентов. Также участники опроса ценят, что покупки в интернете позволяют не выходить из дома и самостоятельно не нести тяжелые товары. Так считают по 45 процентов респондентов.

Четвертое место по популярности среди ответов заняла быстрая доставка нужных продуктов (31 процент). Рейтинг причин «за» онлайн-покупки замкнула выгодность цен, которую отметили 20 процентов пользователей.

При этом опрошенные добавили, что зачастую цены в интернет-магазинах совпадают с офлайн-магазинами, а иногда оказываются меньше. В случае, если ожидаемая стоимость окажется больше, многие респонденты все равно предпочтут заказать доставку, чтобы сэкономить время, не нести тяжелые сумки самим и не выходить из дома.

В исследовании приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

На маркетплейсах пользователи приобретают не только продукты. На одной из площадок отметили сильный рост спроса на семена для цветочных рассад.

Россия Интернет Покупки
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте