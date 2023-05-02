Стало известно, почему россияне предпочитают покупать товары онлайн

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Аналитики агентства OMI проанализировали, что чаще всего мотивирует жителей России к онлайн-покупкам. Потребители среди преимуществ в том числе выделяют выгодность цен.

Главным критерием для покупателей стало то, что онлайн-шопинг позволяет экономить личное время. Об этом сообщили 49 процентов респондентов. Также участники опроса ценят, что покупки в интернете позволяют не выходить из дома и самостоятельно не нести тяжелые товары. Так считают по 45 процентов респондентов.

Четвертое место по популярности среди ответов заняла быстрая доставка нужных продуктов (31 процент). Рейтинг причин «за» онлайн-покупки замкнула выгодность цен, которую отметили 20 процентов пользователей.

При этом опрошенные добавили, что зачастую цены в интернет-магазинах совпадают с офлайн-магазинами, а иногда оказываются меньше. В случае, если ожидаемая стоимость окажется больше, многие респонденты все равно предпочтут заказать доставку, чтобы сэкономить время, не нести тяжелые сумки самим и не выходить из дома.

В исследовании приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

На маркетплейсах пользователи приобретают не только продукты. На одной из площадок отметили сильный рост спроса на семена для цветочных рассад.