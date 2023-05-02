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Московская премьера литературно-музыкального проекта «Оратория «Сохранивший веру» пройдет 17 мая

Лейла Алиева
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Московская премьера литературно-музыкального проекта «Оратория «Сохранивший веру» пройдет 17 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоится московская премьера духовно-нравственного литературно-музыкального проекта «Оратория «Сохранивший веру», посвященного подвигу святого благоверного великого князя Александра Невского. Мероприятие запланировано на среду, 17 мая.

Ораторию исполнит сводный хор молодых исполнителей, а в качестве музыкального сопровождения выступит симфонический оркестр. Во время программы на экранах сцены покажут масштабную художественно-изобразительную композицию. Текст оратории включает в себя фрагменты русских летописей, исторические документы, богослужебные и поэтические тексты.

Художественным руководителем и автором проекта является заслуженный деятель искусств России Елена Гундяева.

С 29 апреля по 1 мая в Неделю святых Жен-мироносиц в Рогожской слободе при поддержке московского департамента национальной политики и межрегиональных связей Русская Православная старообрядческая Церковь состоялись праздничные мероприятия. Празднование традиционно посетили широкие слои культурной и научной общественности, а также интересующиеся древнерусскими церковными и культурными традициями москвичи.

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