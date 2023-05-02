Безработный лишился четырех миллионов рублей при покупке криптовалюты

Фото: Pexels

В центре столицы злоумышленники похитили у безработного иностранца 4,4 миллиона рублей. Мужчина хотел перевести деньги в криптовалюту. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

По информации источника «Вечерней Москвы», преступление произошло в кассе криптовалютной биржи в центре Москвы. Гражданин Азербайджана передал при личной встрече посреднику, с которым познакомился через популярный мессенджер, более четырех миллионов рублей, чтобы тот перевел их в электронные деньги. Однако криптокошелек гостя столицы так и не был пополнен.

Вскоре мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.

Другое мошенничество произошло в подмосковных Химках. Аферисты обвинили местную жительницу в спонсировании украинских националистов и украли у нее 20 миллионов рублей.