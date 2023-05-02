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Приметы и советы

Безработный лишился четырех миллионов рублей при покупке криптовалюты

Степан Жирнов
Происшествия
Безработный лишился четырех миллионов рублей при покупке криптовалюты
Фото: Pexels

В центре столицы злоумышленники похитили у безработного иностранца 4,4 миллиона рублей. Мужчина хотел перевести деньги в криптовалюту. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

По информации источника «Вечерней Москвы», преступление произошло в кассе криптовалютной биржи в центре Москвы. Гражданин Азербайджана передал при личной встрече посреднику, с которым познакомился через популярный мессенджер, более четырех миллионов рублей, чтобы тот перевел их в электронные деньги. Однако криптокошелек гостя столицы так и не был пополнен.

Вскоре мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.

Другое мошенничество произошло в подмосковных Химках. Аферисты обвинили местную жительницу в спонсировании украинских националистов и украли у нее 20 миллионов рублей.

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