Появились подробности нападения на баскетболиста столичного ЦСКА Шведа

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Москва, Большая Никитская улица Карта всех событий

Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избила группа неизвестных злоумышленников. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 2 мая.

По ее словам, нападение произошло в ночь на 2 мая на выходе из ресторана на Большой Никитской улице в Москве. К 34-летнему спортсмену подбежала группа неизвестных и избила его.

В результате баскетболиста госпитализировали. Врачи заключили, что его здоровью был нанесен тяжкий вред.

— Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, ход и результаты проверки, проводимой по данному факту, а также принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вредя здоровью и установление личности злоумышленников, причинивших телесные повреждений, — резюмировала Нефедова.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что МВД также проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений ведущему игроку баскетбольной команды ЦСКА.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — резюмировала Волк.

Ранее стало известно, что в результате нападения баскетболист московского ЦСКА получил закрытую черепно-мозговую травму.