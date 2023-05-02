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Баскетболист московского ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму из-за нападения

Лейла Алиева
Степан Жирнов
Происшествия
Баскетболист московского ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму из-за нападения
Фото: РИА Новости

На баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа совершено хулиганское нападение. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 2 мая.

Инцидент произошел накануне вечером на выходе из одного из ресторанов в Пресненском районе Москвы. Неизвестный напал на спортсмена и нанес ему несколько ударов по голове. В результате Швед получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

Спортсмен обратился в полицию. Злоумышленника ищут.

Эту информацию подтвердили на официальном сайте клуба. В ЦСКА уточнили, что в связи с произошедшим Швед не сможет принять участие в ближайших матчах команды.

Другое избиение произошло в Азербайджане. Тренер по дзюдо и самбо Халилов избил ребенка до смерти во время тренировки.

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