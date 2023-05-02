В Азербайджане тренер по дзюдо и самбо Халилов избил ребенка до смерти во время тренировки

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В Сети появилось видео, которое было снято камерой видеонаблюдения в спортивной школе в азербайджанском городе Сумгайыт. На нем запечатлено, как тренер по дзюдо и самбо, бронзовый призер вторых Евроигр Мехман Халилов жестоко обращается с семилетним учеником Фаридом Бакаровым, он фактически забивает мальчика до смерти.

В Сумгайытской городской прокуратуре сообщили, что ребенок получил серьезную травму во время тренировки по дзюдо и самбо, которую проводил Халилов. Тренер применил против подопечного грубый и опасный прием, в результате чего сломал ему шейные позвонки, после этого он стал пинать мальчика.

Мальчика доставили в детскую больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь, передает издание Caliber.Az.

2 апреля сообщалось, что семилетний мальчик утонул во время занятия с тренером в бассейне на Левобережной улице. По предварительной информации, 1 апреля во время занятия ребенок прыгнул в воду и не смог самостоятельно всплыть. Он умер в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.