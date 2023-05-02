Трое аферистов лишили пятерых москвичей 45 миллионов рублей

Фото: Пресс-центр МВД России

Трое аферистов обманули пятерых москвичей и лишили их квартир. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 2 мая.

По ее словам, группа злоумышленников втиралась в доверие к гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, и обманом заставляли их продавать свои столичные квартиры. После этого аферисты переселяли потерпевших в другие регионы страны в худшее жилье, а прибыль от продажи жилплощади в Москве оставляли себе.

Суммарно от их действий пострадали как минимум пять человек. Общая сумма ущерба превысила 45 миллионов рублей. По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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Вскоре сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали троих жителей столичного региона по подозрению в совершении преступления. Фигурантов заключили под стражу.

Похожее преступление произошло в центре столицы. Злоумышленники лишили безработного иностранца 4,4 миллиона рублей после того, как мужчина попытался купить криптовалюту.