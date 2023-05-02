Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Ефимова рассказала, как похудеть без вреда для здоровья

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Ефимова рассказала, как похудеть без вреда для здоровья
Фото: shutterstock

Врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала, как избавиться от лишнего веса без вреда для организма.

Главное — снижать вес постепенно. Резкое похудение нежелательно, так как оно отрицательно влияет на организм и, скорее всего, набранные килограммы скоро вернутся.

Стоит начать с небольших изменений. Стоит оценить, какие напитки вы пьете в течение дня. Соки, газировки, морсы, энергетические и другие подслащенные напитки содержат много сахара и калорий. Их лучше исключить из рациона.

Необходимо заменить белый рис, белый хлеб и макароны на цельнозерновые продукты. Цельные зерна перевариваются медленнее, предотвращая резкие подъемы уровня сахара в крови.

Врач советует выбирать посуду меньшего размера и пользоваться кухонными весами, чтобы оценить размер порций, передает aif.ru.

В свою очередь нутрициолог Кирилл Стрельников посоветовал исключить из рациона колбасные изделия. Их регулярное употребление повышает холестерин, провоцирует гипертонию, способствует набору веса, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, какие продукты помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и позволяют избежать тяжелых осложнений для организма.

Здоровье Врачи Лишний вес
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте