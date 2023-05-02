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Приметы и советы

СМИ: В России возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры

Евгений Жуков
Экономика
СМИ: В России возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры
Фото: shutterstock

Российские деревообрабатывающие предприятия столкнулись с дефицитом ключевого компонента для производства фанеры — фенольной формальдегидной смолы — и просят руководство РФ решить проблему, ограничив экспорт данного вещества. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил «Коммерсантъ».

Представители ассоциации предприятий деревообрабатывающей отрасли направили в Минпромторг РФ и Торгово-промышленную палату письмо, в котором они отметили, что в случае продолжения подобной тенденции уже к середине мая большинство профильных производств «может прекратить работу».

Из-за дефицита ключевых компонентов также страдают предприятия, занимающиеся производством строительных материалов, а именно целлюлозы и стекловолокна. Помимо этого, на нехватке смолы уже акцентировала внимание компания — производитель материалов для кровли и гидроизоляции «Технониколь».

Глава ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов связывает происходящее с тем, что производство фенола снизилось, а его экспорт — нет. Для позитивного разрешения ситуации, считает Иртуганов, правительство РФ должно вмешаться для обеспечения внутреннего рынка, говорится в статье.

В прошлом месяце аналитический центр уже приводил данные, согласно которым цены на стройматериалы начали стремительно расти. «Вечерняя Москва» узнала, в чем причина этого явления и какие виды стройматериалов подорожали больше всего.

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