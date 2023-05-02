Дом с «плетеными» фасадами появится в Щукине по программе реновации

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В районе Щукино на месте снесенного здания появится дом по реновации с «плетеными» фасадами. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе Департамента строительства города Москвы.

Отмечается, что дом расположен по адресу: улица Авиационная, з/у 14. В следующем году его введут в эксплуатацию и он будет доступен для заселения по программе реновации.

— Фасады здания облицуют фактурной плиткой под кирпич бежевого и серо-коричневого цвета, которую выложат под прямым углом друг к другу, создав таким образом вид «плетеной корзины», что позволит органично вписать здание в окружающую застройку. В настоящее время ведутся работы по устройству монолитных конструкций подземной части здания, — рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Односекционный дом построят по индивидуальному проекту. Фасад здания облицуют светло-бежевой плиткой, а акцентами сделают серо-коричневые вставки и корзины под кондиционеры. Также в здании будет подземная парковка, которая расположится под территорией внутреннего двора.

Всего в доме будет 182 квартиры. Из них 28 будут однокомнатными, 128 — двухкомнатными и 26 — трехкомнатными. Кроме того, три квартиры оборудуют под нужды маломобильных жильцов. В частности, там будут более широкие коридоры и специальная техника, передает сайт Информационного центра правительства Москвы.

Жители районов Даниловский и Нагатинский Затон Южного административного округа (ЮАО) получили новые квартиры в двух домах, построенных по программе реновации. Переехать в новое жилье смогли 365 жителей столицы.