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Вирусолог Альтштейн сообщил об опасности клещевого энцефалита для людей всех возрастов

Ирина Игнатенко
Общество
Вирусолог Альтштейн сообщил об опасности клещевого энцефалита для людей всех возрастов
Фото: shutterstock

Клещевой энцефалит опасен для всех возрастных категорий, заболевание в 10-20 процентах случаев приводит к параличу. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эксперт пояснил, что если человека укусил клещ и у него есть этот вирус, то заболеть может человек любого возраста: и ребенок, и взрослый. После заражения у человека резко повышается температура, возникают неврологические симптомы. Заболевание очень тяжелое, дает серьезные осложнения.

По его словам, специального лекарства против вируса нет, а для профилактики существуют действенные вакцины, передает НСН.

Первые в этом году случаи заражения клещевым энцефалитом выявили в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает «360».

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.

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