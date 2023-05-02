Свыше 200 тысяч цветов распустятся к 9 мая в Кремле и Александровском саду

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александровский сад Карта всех событий

Более 200 тысяч цветов распустятся к 9 мая в Кремле и Александровском саду. Об этом рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

По ее словам, профильные специалисты уже завершили весенние садовые работы на территории Кремля и Александровского сада. Благодаря их деятельности ко Дню Победы на клумбах распустятся порядка 200 тысяч цветов.

— На территории Кремля высажено 35 тысяч цветов виолы различных оттенков, в Александровском саду возле мемориала Воинской славы — 40 тысяч виол цветов российского триколора, — сообщила Крылова.

По ее словам, осенью 2022 года на клумбах в Кремле и Александровском саду было высажено 128 тысяч тюльпанов, которые полностью распускаются к 9 Мая. Специалисты рассчитывают, что огромное многообразие цветов будет радовать жителей столицы и ее гостей на протяжении всего месяца.

Крылова отметила, что после того как тюльпаны отцветут, клумбы получат другое, уже летнее оформление, которое будет поддерживаться специалистами до самой осени, передает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на самые масштабные и наиболее яркие цветники жители столицы могут посмотреть, например, в Парке Победы на Поклонной горе, где растут 360 тысяч цветов в виде российского триколора.