Врач Вяльба пояснил, чем опасен короткий сон

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Врач-психотерапевт Юрий Вяльба рассказал, что такое синдром короткого сна и вредно ли спать меньше шести часов в день.

Эксперт напомнил, что продолжительность сна кодируется генетически и для большинства людей составляет 7–8 часов. Излишне долгий или короткий сон, как правило, связан с различными заболеваниями. В частности, у человека, который долгое время спит меньше шести часов, могут развиться нервные расстройства, проблемы с сердцем, обменом веществ.

Врач добавил, что синдром короткого сна — когда человек спит менее 6 часов, просыпается отдохнувшим и не чувствует сонливости в течение дня, может быть как генетической особенностью, так и делом привычки. Если такой режим сна связан с генетическими особенностями, то скорее всего он не вызовет проблем со здоровьем, передает aif.ru.

В свою очередь детский невролог Евгения Гончарова рассказала, что дети могут плохо спать из-за проблем с микроклиматом дома. Важно обращать внимание на влажность и сухость воздуха, а также на то, холодно или жарко в помещении, передает RT.

Врач-невролог, специалист по антивозрастной медицине Елена Мирошник дала советы, как справиться с бессонницей.