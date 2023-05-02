Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ребенка покалечили в частном детском саду в подмосковных Люберцах

Степан Жирнов
Происшествия
Ребенка покалечили в частном детском саду в подмосковных Люберцах
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Московская область, Люберцы, Весенняя улица, 10 Карта всех событий

В Подмосковье двухлетняя девочка вернулась из частного детского сада избитой и покалеченной. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

По предварительным данным, речь идет о детском саде «Кроха Енот» в Люберцах. Местная жительница отвела ребенка в первый раз в ясельную группу учреждения. Когда женщина забрала дочь домой, то заметила, что у нее вырваны волосы, а на теле есть следы побоев и царапины.

После этого мать пошла разбираться в детский сад. Записи с видеокамер подтвердили догадки родительницы: воспитательница по неизвестной причине грубо хватала ребенка за лицо и руки.

По данному факту мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию и прокуратуру.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», представители детского сада предлагали матери забрать заявление и решить вопрос мирно.

Другой ребенок пострадал после посещения кафе в центре столицы. Мальчик с мамой пришел в заведение и выпил сока из бутылки. В результате школьника госпитализировали с химическими ожогами языка и пищевода.

Подмосковье Люберцы Травмы Московская область Дети
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте