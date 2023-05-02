Ребенка покалечили в частном детском саду в подмосковных Люберцах

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московская область, Люберцы, Весенняя улица, 10 Карта всех событий

В Подмосковье двухлетняя девочка вернулась из частного детского сада избитой и покалеченной. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

По предварительным данным, речь идет о детском саде «Кроха Енот» в Люберцах. Местная жительница отвела ребенка в первый раз в ясельную группу учреждения. Когда женщина забрала дочь домой, то заметила, что у нее вырваны волосы, а на теле есть следы побоев и царапины.

После этого мать пошла разбираться в детский сад. Записи с видеокамер подтвердили догадки родительницы: воспитательница по неизвестной причине грубо хватала ребенка за лицо и руки.

По данному факту мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию и прокуратуру.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», представители детского сада предлагали матери забрать заявление и решить вопрос мирно.

Другой ребенок пострадал после посещения кафе в центре столицы. Мальчик с мамой пришел в заведение и выпил сока из бутылки. В результате школьника госпитализировали с химическими ожогами языка и пищевода.