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Девятилетний мальчик получил химические ожоги пищевода, выпив сока

Степан Жирнов
Происшествия
Девятилетний мальчик получил химические ожоги пищевода, выпив сока
Фото: Прокуратура Москвы
Москва, улица Солянка Карта всех событий

В центре города девятилетний мальчик получил ожог языка и пищевода из-за выпитого сока в кафе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 2 мая.

По ее словам, ребенок с мамой пришел в кафе на улице Солянке днем 1 мая. Там мальчик выпил сок из бутылки. В результате он получил химический ожог языка и пищевода и был госпитализирован. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По предварительным данным, в бутылке оказался не сок, а неустановленная химическая жидкость. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

— Расследование находится на контроле столичной прокуратуры, — резюмировала Нефедова.

Другой инцидент произошел в столице. Мужчина помыл салон машины в химчистке, а после поездки в ней получил ожог ягодиц и других частей тела.

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